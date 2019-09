Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendlicher mit Betäubungsmitteln festgestellt

Rudolstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde in Rudolstadt am Platz der Opfer des Faschismus im Zusammenwirken zwischen einer Funkstreifenwagenbesatzung und der Motorradstreife der Saalfelder Polizei ein 15-Jähriger kontrolliert. Bei dem jungen Mann wurden neben mehreren Gramm Marihuana auch weitere szenetypische Gegenstände aufgefunden, weshalb durch einen Richter ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Rudolstädters ausgestellt wurde. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten dann unter anderem weitere Mengen Cannabis und andere Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Zudem wurden noch szenetypische Bargeldstückelungen und diverse, elektronische Geräte beschlagnahmt. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen §29 BtMG ermittelt.

