LPI-SLF: Polizei sucht mit Phantombild zu Hoteleinbrecher in Heinrichsruh (Ergänzung zu Medieninformation vom 16.09.2019 der LPI Saalfeld "Einbrecher in Hotel gestellt - Hotelier durch Angriff verletzt")

Heinrichsruh. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Die Kripo Saalfeld ermittelt weiter mit Hochdruck wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes nach einem Übergriff auf einen Hotelier in Heinrichsruh in der Nacht vom 15. auf den 16.09.2019. In dem Zusammenhang konnte ein Phantombild erstellt werden, mit dem sich die Kriminalisten an die Öffentlichkeit wenden und um Hinweise auf den bisher unbekannten Täter bitten. Der Abgebildete steht im Verdacht, am 16.09.2019 gegen 02:47 Uhr in ein Hotel in Heinrichsruh eingebrochen zu sein. Der Einbrecher wurde dabei vom Hotelier überrascht. In der Folge attackierte der Einbrecher den Hotelier und verletzte ihn dabei leicht. Dann ergriff der Täter die Flucht über ein Fenster. Zum männlichen Täter wurde weiterhin folgende Personenbeschreibung bekannt:

- Ca. 40 Jahre alt

- Auffällig vernarbtes Gesicht

-Bekleidung: grau-meliertes Sweatshirt mit schwarzer Kapuze

Im Rahmen der Ermittlungen wurde u.a. auch ein Fährtensuchhund eingesetzt. Der konnte eine Spur aufnehmen, so dass derzeit davon ausgegangen wird, dass der Täter zu Fuß bis zur B 282 in Richtung Landesgrenze Sachsen flüchtete und an der Einmündung zu einem Waldweg möglicherweise in ein Fahrzeug stieg und seine Flucht fortsetzte. Ob sich der Täter dabei allein im Fahrzeug aufhielt oder einen Komplizen hatte, ist derzeit unbekannt. Wer Hinweise zu der Identität des Abgebildeten geben kann, wendet sich bitte an die Kripo Saalfeld unter Tel. 03672/417-1464.

