Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Mittelpöllnitz (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Mittwoch, den 18.09.2019, gegen 08:45 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 3002 bei Triptis ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein Mazda fuhr von Triptis kommend auf der Geraer Straße entlang und bog an der Ortsumgehungsstraße nach links in Richtung Gera ein. Hierbei missachtete der Mazda-Fahrer (deutsch, männlich, 73 Jahre) seine Wartepflicht, sodass es zur Kollision mit dem bevorrechtigten Pkw, Skoda kam. Durch den Verkerhsunfall wurde der Skodafahrer (deutsch, männlich, 40 Jahre) leicht verletzt und in der weiteren Folge im Krankenhaus behandelt. Beide beschädigte Pkw wurden abgeschleppt.

