Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendliche werden nach Schmiererei auf Spielplatz gestellt

Rudolstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde eine Passantin auf einem Spielplatz in Rudolstadt auf 4 junge Männer aufmerksam, welche an einer Rutsche beleidigende Schriften gegen Polizisten mit Eddingstiften aufgebracht hatten. Durch die präzise Personenbeschreibung und den zeitnahen Einsatz eines Funkstreifenwagens konnten die 4 Täter im Alter zwischen 15 und 18 Jahren noch auf dem Spielplatz gestellt werden. Gegen die Jugendlichen wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung ermittelt. Des Weiteren wurde durch die eingesetzten Beamten bei einem Beschuldigten der Besitz von Betäubungsmitteln festgestellt. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der Maßnahmen entlassen und beauftragt, die Schmierereien zunächst selbstständig zu entfernen.

