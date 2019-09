Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: alkoholisierter Mann in Folge Rangelei schwer verletzt

Bad Lobenstein (Saale-Orla-Krei) (ots)

Am Mittwoch, den 18.09.2019 konsumierten vier Männer (deutsch, männlich) am Bahnhof von Bad Lobenstein reichlich Alkohol. Zwischen zwei dieser Männer kam es gegen 17:50 Uhr zu einer Rangelei in deren Folge ein stark alkoholisierter 55-jähriger Mann rücklings zu Boden fiel und sich hierdurch eine stark blutende Kopfverletzung zuzog. Der Mann war kurzzeitig bewustlos.

Eine vorbeifahrende 33-jährige Frau beobachtete das Geschehen, leistete sofort Erste Hilfe und forderte über die Rettungsleitstelle ärztliche Hilfe an.

Ein Rettungshubschrauber landete auf dem Wohnmobil-Parkplatz der Lobensteiner Ardesia Therme und flog den Mann, mit Verdacht auf einen Schädel-Basis-Bruch in die Spezialklinik nach Bad Berka.

Der an der Auseinandersetzung beteiligte andere Mann wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,75 Promille auf und beabsichte nach eigenen Angaben nicht, dass sich sein Bekannter verletzt.

