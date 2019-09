Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschädigen Audi

Schleiz (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 15.09.2019 wurde in Schleiz, in der Baumgasse/Hofer Straße gegen 3:00 Uhr ein schwarzer Audi A3 beschädigt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass ein oder mehrere unbekante Täter ein Baustellenschild umgeworfen haben. Dieses traf den geparkten Audi, sodass Sachschaden am Pkw entstand. Das Schild wurde durch das Umwerfen ebenfalls leicht beschädigt. Zeugen der Sachbeschädigungen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

