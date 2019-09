Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugbrand in Triptis

Triptis (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 17.09.2019 erhielt die Polizeiinspektion Saale-Orla die Mitteilung über einen Fahrzeugbrand auf der B 281, Höhe Abfahrt Triptis Nord. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrzeugführerin (weiblich, 33) die B 281 in Richtung Pößneck. Auf Höhe der Abfahrt Triptis Nord bemerkte die Fahrzeugführerin plötzlich Rauch in ihrem Rückspiegel, zudem nahm ihr Fahrzeug kein Gas mehr an. Als die Fahrzeugführerin bemerkte, dass der Rauch aus der Motorhaube ihres Pkws kommt, fuhr sie die Abfahrt Triptis Nord ab und stellte das Fahrzeug am Fahrbahnrand ab. In der Motorhaube hatte es bereits zu brennen begonnen. Ersthelfer versuchten den Brand in der Motorhaube zu löschen. Der Brand wurde schnell durch die Kameraden der Feuerwehr Triptis unter Kontrolle gebracht, die mit 4 Fahrzeugen und insgesamt 16 Kameraden im Einsatz war. Die Feuerwehr vermutete vor Ort, dass ein technischer Defekt Auslöser für den Fahrzeugbrand sein könnte. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt keine anderweitigen Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell