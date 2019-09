Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrer übersieht Stoppschild und wird angefahren

Pößneck (ots)

Am 17.09.2019 ereignete sich in Pößneck in der Tuchmacher Straße gegen 16:40 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Radfahrer (männlich, 20) die Tuchmacherstraße aus Richtung Mittelweg befuhr und in den Wernburger Weg einfahren wollte. Hierbei beachtete der Radfahrer die Vorfahrtsregelung durch ein Stoppschild nicht und kolliderte mit einem Fahrzeug, welches zu diesem Zeitpunkt den Wernburger Weg aus der Neustädter Straße in Richtung Molkereibrücke befuhr. Der Radfahrer stürzte und zog sich hierbei eine Schürfwunde am rechten Knie zu. Am Fahrzeug der Unfallgegnerin (weiblich, 38) entstand durch die Kollision Sachschaden.

