Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendliche Ladendiebe im REWE-Markt

Neustadt an der Orla (ots)

Am 16.09.2019 betraten vier männliche Personen, gegen 15:50 Uhr den Rewe-Markt in Neustadt an der Orla. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde einer der vier Jugendlichen bereits im Eingangsbereich durch eine Mitarbeiterin des Marktes auf sein bestehendes Hausverbot aufmerksam gemacht. Daraufhin wurde die Mitarbeiterin durch den Beschuldigten beleidigt. In der weiteren Folge entwendete der Beschuldigte Schnaps aus dem Kassenbereich und flüchtete aus dem Geschäft. Die drei männlichen Personen, welche sich zu diesem Zeitpunkt noch im Inneren des Marktes aufhielten, flüchteten ebenfalls aus dem Geschäft. Die Polizeiinspektion Saale-Orla ermittelt nun wegen Ladendiebstahl und Beleidigung.

