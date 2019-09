Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendiebstahl im LIDL-Markt

Neustadt an der Orla (ots)

Am 16.09.2019 ereignete sich gegen 18:45 Uhr ein Ladendiebstahl im LIDL-Markt in Neustadt an der Orla. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei unbekannte männliche Tatverdächtige kurze Zeit zuvor den LIDL-Markt. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie den mitgeführten Rucksack mit nicht bezahlten Getränken befüllten. Auf Nachfrage durch eine Mitarbeiterin des Marktes, wurde diese beleidigt und die Täter flüchteten. Die Polizeiinspektion Saale-Orla ermittelt nun wegen Ladendiebstahl und Beleidigung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

