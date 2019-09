Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Ranis (ots)

Am 16.09.2019 ereignete sich zwischen 16:15 und 17:10 Uhr eine Unfallflucht in Ranis. Das beschädigte Fahrzeug, ein grauer Ford Focus, parkte im genannten Zeitraum in der Pößnecker Straße, auf Höhe der Einmündung Preißnitzberg. Der Unfallverursacher beschädigte das Fahrzeug der Geschädigten am hinteren, linken Kotflügel und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen dieser Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell