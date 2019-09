Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu einer vermeintlich gefährlichen Körperverletzung gesucht

Sonneberg (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Samstag gegen 18:15 Uhr eine verletzte Person in der Johann-Nicol-Dorst-Straße neben der Straße im Gras liegend aufgefunden. Der 40-jährige Mann hatte schwere Verletzungen wie Frakturen beider Schlüsselbeine sowie massive Gesichtsverletzungen und Platzwunden erlitten, die auf eine tätliche Auseinandersetzung schließen lassen. Der Verletzte selbst machte gegenüber der Polizei noch keine Angaben weshalb Zeugen zu dem Vorfall gesucht werden. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 in Verbindung zu setzen.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

