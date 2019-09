Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Im betrunkenen Zustand gegen Hauswand gefahren

Frankenblick (ots)

Am Freitagabend gegen 20 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pickup in Rabenäußig in der Fichtacher Sraße gegen eine Hauswand und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sein Fahrzeug ließ er dabei an der Unfallstelle zurück, so dass die Beamten schnell die Halteradresse ermitteln und aufsuchen konnten. Dort wurde der Mann im betrunkenen Zustand angetroffen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet wurde. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden und der Mann musste den Beamten seinen Führerschein zur Sicherstellung übergeben.

