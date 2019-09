Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher in Hotel gestellt- Hotelier durch Angriff verletzt

Heinrichsruh (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Nacht von Sonntag zu Montag, gegen 02:47 Uhr, zu einem Einbruch in ein Hotel in Heinrichsruh. Der Hotelier überraschte einen Einbrecher im Gebäude, woraufhin es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden kam, infolgedessen der Hotelier leicht verletzt wurde. Der Täter konnte durch ein Fenster flüchten und trotz sofortigen, umfangreich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen bislang nicht ausfindig gemacht werden. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - auffällig vernarbtes Gesicht - Bekleidung: grau-meliertes Sweatshirt mit schwarzer Kapuze.

Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu dem unbekannten Täter unter Tel: 03672-417-1464.

