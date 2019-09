Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lichte (ots)

Aus Unachtsamkeit kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall in Lichte. Ein 17-Jähriger befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Saalfelder Straße in Richtung Neuhaus am Rennweg. Er übersah, dass eine vor ihm fahrende 35-Jährige mit ihrem PKW Seat verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf. Dabei verletzte sich der 17-Jährige leicht am Knie.

