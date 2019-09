Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert Beschädigungen an Verkehrseinrichtungen und Hausmauer verursacht

Sonneberg (ots)

Am Samstag, gegen 06:30 Uhr befuhr eine 45jährige mit ihrem PKW VW Passat die Köppelsdorfer Straße in Sonneberg stadteinwärts. Aufgrund ihres Alkoholkonsums touchierte sie zunächst den rechten Bordstein, zog anschließend nach links über beide Fahrstreifen und stieß gegen einen Verkehrsspiegel. In der weiteren Folge fuhr sie gegen eine Hauswand und überfuhr einen Lichtmast aus Beton. Dabei verletzte sich die45jährige leicht. Ihr PKW, an dem Totalschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht gefährdet.

