Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gullideckel ausgehoben und auf Fahrbahn gelegt

Sonneberg (ots)

Bislang Unbekannte legten offensichtlich in den frühen Sonntagmorgenstunden zwei Gullideckel, die sie zuvor aus den jeweiligen Schächten herausgehoben hatten, Pflanzkübel sowie ein bewegliches Bushaltestellenschild auf die Fahrbahn in Köppelsdorf, Langer Weg. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

