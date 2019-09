Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht mit 4 Verletzten

L1048/ Sundremda (ots)

Am Sonntagvormittag kam es gegen 10:40 Uhr auf der L 1048 zwischen Nahwinden und dem Abzweig Sundremda zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, eine Fahrzeugkolonne überholt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden mussten die entgegenkommenden Fahrzeuge nahezu bis zum Stillstand abbremsen. In diesem Zusammenhang kam es zu mehreren Auffahrunfällen. Durch die unvermeidbaren Zusammenstöße wurden insgesamt 4 Personen, zum Glück nur leicht, verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme und Bergung wurde die Fahrbahn voll gesperrt. Zeugen, welche Hinweise zu einem hellblauen Kleinwagen, flüchtig in Richtung Nahwinden, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

