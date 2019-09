Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tierhalter augepasst

Sonneberg (ots)

Am Donnerstag kam ein besorgter Hundehalter zur Polizei und brachte zur Anzeige, dass in Neuhaus am Rennweg durch einen feigen Mitbürger "Hundeköter" ausgelegt wurden. Der Hundehalter fand beim spazierengehen mit seinem Hund Wurststücken, die mit spitzen Gegenständen gespickt waren. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell