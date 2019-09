Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand einer Scheune

Deesbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.09.2019 wurde die Polizei über den Brand einer Scheune in der Ortslage Deesbach verständigt. Bei Eintreffen der Polizei stand die Scheune bereits in Vollbrand. Aufgrund der in der Scheune gelagerten Formen zur Herstellung von Keramikfiguren wird derzeit ein Sachschaden von ca. 150.000,- Euro angenommen. Ein in der Nähe der Scheune abgestellter Pkw wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. An dem Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Durch die eingesetzten Wehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindert werden. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei Saalfeld.

