Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkohol im Straßenverkehr

Rudolstadt (ots)

Am Samstag, dem 14.09.2019, gegen 10:40 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 85 kurz vor der Ankerwerkskreuzung in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall mit 3 Beteiligten. Ein 43jähriger Motorradfahrer kam mit seiner Maschine aus Richtung Saalfeld gefahren. An der Unfallstelle touchierte er zunächst einen Pkw VW seitlich und fuhr dann mit seinem Krad auf ein stehendes Fahrzeug auf. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Verursacher Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab dann einen Wert von 1,97 Promille. Der Führerschein des Verursachers wurde sicher gestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.

