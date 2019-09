Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfolgungsfahrt

Saalfeld (ots)

Am 15.09.2019, kurz nach Mitternacht, fiel eine Funkstreifenwagenbesatzung in Höhe Wöhlsdorf ein Pkw Renault Clio auf, an welchem sich Kennzeichen befanden, die 2 Tage zuvor entwendet worden waren. Das Fahrzeug sollte daraufhin einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer flüchtete. In der Albert-Schweitzer-Straße in Gorndorf wollte er dann den dortigen Kreisverkehr in entgegengesetzter Richtung befahren. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit der Verkehrsinsel und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der 26jährige, bereits polizeilich bekannte, Fahrer und seine 21jährige Beifahrerin konnten das Fahrzeug verlassen, verletzten sich jedoch bei dem Unfall. Beide standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Fahrzeug konnten dann noch geringe Mengen Betäubungsmittel, zwei Schreckschusswaffen und ein Schlagstock aufgefunden und sichergestellt werden. Da auch die Herkunft des Pkw Renault zunächst nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurde dieser ebenfalls sichergestellt. Einen Führerschein zum Führen von Kraftfahrzeugen hatte der Fahrer ebenfalls nicht. Gegen beide Personen wurden diverse Anzeigen erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell