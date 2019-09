Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Skoda Totalschaden, Führerschein weg

Ziegenrück (ots)

Am 14.09.2019 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 58- jähriger Skoda Fahrer die L1102 von Moxa kommend in Richtung Ziegenrück. Unmittelbar vor einer Rechtskurve kam der Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinauf. Anschließend überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach in der Fahrbahnmitte liegen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,38 Promille festgestellt. Aus diesem Grund wurde mit dem Fahrer eine Blutentnahme im Krankenhaus Pößneck durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Skoda entstand ein Schaden von ca. 3000,- EUR. Die Bergung des Skodas vom Unfallort übernahm ein Abschleppunternehmen. Zur Beräumung der Unfallstelle waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ziegenrück im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die L1022 kurzzeitig gesperrt werden.

