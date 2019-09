Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Rangieren mit Lkw Gartenmauer, Gartenzaun, Pkw und Dachrinne beschädigt

Sonneberg (ots)

Gleich mehrere Beschädigungen richtete am Donnerstag gegen 10:15 Uhr der 51-jähriger Fahrer eines Lkw mit Auflieger im Bereich der Unteren Brücke an als er beim Rangieren gegen einen Gartenzaun fuhr. Laut Zeugenaussagen stieg der Mann sogar kurz aus, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Derweil erreichte die Polizei eine weitere Meldung nach der der Fahrer des Lkws auch für die Beschädigung eines Pkws, einer Dachrinne und einer Steinmauer im Bereich einer nahegelegenen Firma verantwortlich sein dürfte. Durch die polizeilichen Ermittlungen konnte der Fahrer und die Fahrtstrecke des Lkw ausfindig gemacht werden und der Mann so zur Rechenschaft gezogen werden. Er hat sich nun strafrechtlich wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zu verantworten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell