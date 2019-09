Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 14-Jährigen im Streit geschlagen und verletzt

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich an einer Bushaltestelle in Rudolstadt eine Auseinandersetzung, bei der ein 14-Jähriger leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Junge (syrisch) in Begleitung zweier 15-Jähriger (syrisch und irakisch) gegen 18:30 Uhr an einer Bushaltestelle Keilhauer Straße, Ecke Gustav-Lilientahlstraße vorbeigekommen. Dort trafen sie auf einen Mann und eine Frau. In der Folge, soll es zwischen dem 14-jährigen späteren Geschädigten und dem Paar eine verbale Auseinandersetzung gegeben haben, welche dann eskalierte. Dabei soll der 14-Jährige von dem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen worden sein. Die Verletzungen, die der 14-Jährige dadurch erlitt, wurden später ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und bittet um Zeugenhinweise zu dem beteiligten Paar.

Zu der Frau ist bekannt, dass sie etwa 30 Jahre alt ist, von schlanker Gestalt und rote Haare hatte. Der Mann wurde auf 30 bis 35 Jahre geschätzt, war von kräftiger Statur und hatte schwarze Haare und war schwarz gekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Saalfeld unter Tel. 03672/417-1464 entgegen.

