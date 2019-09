Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Baggerschaufel entwendet

Oberpöllnitz (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch (10.09.2019 - 11.09.2019) wurde ein Tieflöffel eines Baggers in Oberpöllnitz im Wert von ca. 1000,- EUR entwendet. Der Tieflöffel befand sich in einer Baustelle in der Mittelpöllnitzer Straße direkt an einer Bushaltestelle. Die dort arbeitende Baufirma sicherte den Tieflöffel mittels eines Baggers. Trotzdem gelang es dem oder den Tätern den Tieflöffel zu stehlen. Hinweise zu dem oder den Tätern und zum Verbleib des Tieflöffels nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 entgegen.

