Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Deutschlands schlimmste Zechprellerin "isst" in Saalfeld

Saalfeld (ots)

Am Dienstag gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Restaurant in der Innenstadt von Saalfeld gerufen. Eine Frau hatte Speisen und Getränke im Wert von etwa 50 Euro verzehrt und konnte nun nicht bezahlen. Da die Frau auch keinerlei Personaldokumente mit sich führte, wurde sie zur Dienststelle verbracht. Hier stellte sich heraus, dass es sich um eine "Berühmtheit" handelt. Die Frau schien zumindest in der Medienlandschaft schon für einiges Aufsehen gesorgt zu haben. Hier hatte sie sich als "Deutschlands schlimmste Zechprellerin" einen Namen gemacht. Gegen die 52 jährige wurde nun auch im Bereich Saalfeld-Rudolstadt ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell