Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Krölpa (ots)

Am Morgen des 10.09.2019 kam es zu einem Arbeitsunfall auf dem Firmengelände eines Unternehmens in Krölpa, bei dem ein 58- jähriger Mann schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand arbeitete der 58- jährige auf dem Dach eines Containers, als er aus bislang ungeklärten Gründen in ein für einen Revisionsschacht vorgesehenes Loch stürzte. Obwohl der Mann nicht nach unten fiel, musste er zu Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls werden vom Landesamt für Verbraucherschutz geführt.

