Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person gesucht

Saalfeld (ots)

Nach Auskunft des Geschädigten sei es am 06.09.2019, gegen 16:30 Uhr, in Saalfeld in der Langenschader Straße Höhe Hausnummer 16 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der 16-Jährige habe auf seinem Fahhrad am Fahrbahnrand abgeparkte PKW umfahren und sei währenddessen durch einen ebenfalls an den Fahrzeugen vorbeifahrenden PKW touchiert worden. Hierbei sei er mitsamt seines Fahrrads zu Fall gekommen und habe sich in Form von attestierten Schürfwunden und Prellungen verletzt. Im Anschluss an den Zusammenstoß habe der Fahrzeugführer seinen PKW kurz gestoppt, doch sei ohne sich nach dem Befinden des Gestürzten zu erkundigen und ohne Hinweise auf seine Identität zu hinterlassen vom Unfallort geflüchtet. Nach Aussage des Geschädigten müsste es sich bei dem Unfallverursacher um einen ca. 30-40Jährigen Mann in einem schwarzen Mercedes (eher sportliches Modell) gehandelt haben. Der PKW müsste zudem Beschädigungen im Front- und Seitenbereich der Beifahrerseite aufweisen. Die Polizeiinspektion Saalfeld ersucht den Unfallverursacher, sich zur Klärung des Unfallgeschehens zu melden. Weiterhin werden Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder der Identität des Fahrzeugführers geben können, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

