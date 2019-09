Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Zusammenstoß zwischen Radfahrern gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag, dem 03.09.2019, kam es auf dem Radweg in der Breitscheidstraße in Rudolstadt gegen 14:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Die Geschädigte befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg vom Bahnübergang Breitscheidstraße kommend und bog in Richtung Rudolstadt ab. Zu diesem Zeitpunkt sei der Geschädigten eine weitere Radfahrerin mit einem schwarzen E-Bike aus Richtung Rudolstadt entgegengekommen und habe sie übersehen. Daraufhin sei es zur Kollision beider Räder gekommen, woraufhin die Unfallverursacherin zu Boden gefallen sei. Durch den Sturz habe die E-Bike-Fahrerin Schürfwunden an den Unterarmen sowie eine Beule am Kopf davon getragen. Jedoch sei die nunmehr Beschuldigte trotz Hilfsangeboten der Geschädigten und ohne den Austausch von Personalien auf ihr E-Bike gestiegen und habe sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Weder die Geschädigte, noch ihre kleine Tochter auf dem Fahrradsitz, wurden durch den Zusammenstoß verletzt, am Fahrrad entstand ebenfalls kein Sachschaden. Die Polizeiinspektion Saalfeld ersucht nun die E-Bike-Fahrerin, sich zur Klärung des Unfallhergangs zu melden. Weiterhin werden Zeugen, welche Hinweise zur Identität der Unfallflüchtigen geben, oder Erläuterungen zum Unfallhergang machen können, gesucht.

