Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dieseldiebe aktiv

Oberkoskau. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Drei Fahrzeuge, die in der Nacht vom Sonntag zu Montag in Oberkoskau parkten, wurden von Dieseldieben angegriffen. Aus einem Traktor, einem Radlader und einer Forstmaschine zapften die Diebe insgesamt 170 l Diesel ab. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Schleiz unter Tel. 03663/431-0.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell