Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Nebengebäude von Kirche eingebrochen

Neustadt/Orla. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende aus dem Nebengebäude einer Kirche in Neustadt/Orla. Die Täter hatten sich über ein Fenster, und indem sie eine Tür aufbrachen, Zutritt zu dem Lagerraum verschafft. Dort fanden die Einbrecher Arbeitswerkzeug, wie Rasenmäher, Laubgebläse und Motorsensen, die sie entwendeten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die am Wochenende in der Friedhofsstraße aufgefallen sind, nehmen die Ermittler der PI Saale-Orla unter Tel. 03663/431-0 entgegen.

