Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit zwei leichtverletzten Personen

Schleiz (ots)

Am 09.09.2019 gegen 11:30 Uhr befuhr ein 51- jähriger mit seinem Multicar die Gerberstraße in Schleiz und bog anschließend nach links in die Geraer Straße ein. Hierbei übersah der 51- jährige einen vorfahrtsberechtigten Audi, welcher die Geraer Straße vom Nikolaiplatz kommend in Richtung Oettersdorf befuhr. Beim Zusammenstoß zwischen Audi und Multicar wurde der 35- jährige Audi Fahrer und dessen 34- jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Fahrer des Multicar blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 40.000,- EUR.

