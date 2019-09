Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Krankenfahrstuhl entwendet

Pößneck (ots)

Am Montag, 09.09.2019, zwischen 08:00 und 15:30 Uhr entwendeten unbekannte in Pößneck am Unteren Bahnhof einen dort abgestellten Krankenfahrstuhl. Der Besitzer des Krankenfahrstuhls befand sich im Tatzeitraum in Jena. Hinweise zu dem oder den Tätern sowie zum Verbleib des Krankenfahrstuhls nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla unter der Tel.-Nummer: 03663-4310 entgegen.

