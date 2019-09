Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trotz starker Gegenwehr Ladendieb dingfest gemacht

Sonneberg (ots)

Ein 35-jähriger Mann hatte am Freitagabend gegen 18 Uhr versucht mehrere Parfum-Flakons in der Müller-Drogerie in der Bahnhofstraße zu entwenden. Durch eine anwesende Kundin wurde der Dieb beim Verstauen der Flakons in einen mitgebrachten Beutel gestört und durch einen weiteren Kunden schließlich am Verlassen des Geschäftes gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getretene Dieb wurde durch die Beamten vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Dort konnten bei der Durchsuchung seiner Sachen diverse Betäubungsmittel sichergestellt werden. Er muss sich nun strafrechtlich wegen räuberischen Diebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

