Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte errichten gefährliche Falle auf Spielplatz

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und eines Falls von Sachbeschädigung ermittelt die Sonneberger Polizei. Der Vater eines fünfjährigen Jungen hatte am Freitag angezeigt, dass sich sein Kind auf einem Spielplatz an einem gespannten Drahtseil verletzt hatte. Die Polizisten ermittelten, dass bisher unbekannte Täter ein ca. 5 mm dickes Stahlseil mehrfach zwischen den Eingang zum Bolzplatz in der Einsteinstraße gespannt hatten. Der Fünfjährige war mit seinem Fahrrad auf dem Spielplatz unterwegs und wollte auf den Bolzplatz fahren. Dabei stieß er am Hals gegen das Stahlseil und wurde dabei verletzt. Der Junge musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt aktuell zu den Tätern und geht dabei auch Hinweisen auf Tatverdächtige nach. Weitere Zeugen, die Angaben zum Hergang des Vorfalls machen können, werden in dem Zusammenhang gebeten, sich mit der Sonneberger Polizei unter Tel. 03675/875-0 in Verbindung zu setzen.

