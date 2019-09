Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter will mit Gewalt seine Beute sichern

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Eine Raubstraftat ereignete sich am Freitag kurz vor 18:00 Uhr in einer Drogerie in der Bahnhofstraße. Eine Angestellte war auf einen Mann aufmerksam geworden, weil er mehrere Parfum-Flakons in einen Beutel gesteckt hatte und ohne zu zahlen das Geschäft verlassen wollte. Als die Verkäuferin das verhindern wollte, habe der 46-Jährige die Frau beiseite gestoßen. Die Frau rief dem Täter hinterher, worauf ein anderer Zeuge eingriff und den Mann stoppte und festhielt, bis die alarmierten Polizisten vor Ort waren. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. In der Dienststelle wurde der 46-Jährige durchsucht, wobei illegale Betäubungsmittel bei ihm gefunden wurden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurde der Beschuldigte wieder entlassen, da keine weiteren Haftgründe vorlagen. Gegen den 46-Jährigen laufen nun Anzeigen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

