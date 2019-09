Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mofafahrer gestürzt

Neustadt an der Orla (ots)

Am 08.09.2019 gegen 16:15 Uhr stürzte ein 46- jähriger Mofafahrer (deutsch) in der Straße Am Gries in Neustadt/ Orla. Der 46- jährige blieb zwar dabei unverletzt, jedoch stellten die Beamten vor Ort fest, dass beim 46-jährigen nicht die nötige Fahrtauglichkeit vorhanden war. Die festgestellte Atemalkoholkonzentration vor Ort betrug 2,33 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Krankenhaus in Schleiz durchgeführt.

