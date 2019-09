Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in eine Wohnung

Neustadt/ Orla (ots)

Bereits am 07.09.2019 gegen 22:30 Uhr begaben sich mehrere Personen in eine Wohnung in der Leonard- Frank- Straße in Neustadt an der Orla, indem sie zunächst die Hauseingangs- und danach die Wohnungstür eintraten. Anschließend wurde in der Wohnung eine E- Gitarre entwendet. Zum Zeitpunkt des Einbruchs war der Wohnungseigentümer nicht anwesend. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Beuteguts nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla unter der Telefonnummer: 03663-4310 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell