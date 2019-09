Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Neustadt/Orla

Autofahrt endet im Streit und eskaliert

Saalfeld (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01:45 Uhr bis 03:45 Uhr führte ein betrunkener 20- Jähriger (m, rumänisch) seinen nicht zugelassenen Pkw Ford Mondeo durch die Straßen von Neustadt/Orla. Die letzte Fahrt endete in der Mühlstraße in Mülltonnen, wobei das Auto beschädigt wurde. Hier wurde dem 20-Jährigen der Autoschlüssel durch weitere Zeugen (rumänisch, männlich) abgenommen. Der 20-Jährige rastete hierauf völlig aus, ging auf einen 29-jährigen Landsmann los und schlug auf diesen ein. Dem Geschädigten gelang zunächst die Flucht. Der 20 -Jährige folgte diesem jedoch und ließ nicht ab. Der Flüchtende nahm schließlich einen Stein, warf diesen gegen seinen Verfolger und traf ihn am Kopf. Kurz darauf ging der Angreifer zu Boden und musste wenig später mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Pößneck verbracht werden. Die Polizei in Schleiz sucht Zeugen, welche Beobachtungen hinsichtlich der Fahrt mit dem nicht zugelassenen Ford Mondeo sowie der Auseinandersetzung machen können. Aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug ist es nicht auszuschließen, dass es im Stadtgebiet von Neustadt zu Beschädigungen kam. Hnweise bitte an 03663-4310.

