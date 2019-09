Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Ausparken Pkw gerammt

Saalfeld (ots)

Auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Saalfelder Mittleren Watzenbach ereignete sich am Freitag um 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ungefähr 3800 Euro. Ein 52-jähriger Hyundai-Fahrer beabsichtigte rückwärts aus eine Parklücke auszuparken. Dabei beachtete er nicht die verkehrsbedingt hinter seinem Fahrzeug auf dem Parkplatzzubringer befindliche Alfa Romeo-Fahrerin, so dass er in der Folge seitlich in das Fahrzeug fuhr. Während der Unfallaufnahme wurde beim Verursacher Alkoholgeruch wahrgenommen, der Vortest ergab einen Wert von 2,02 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Nun muss sich der Fahrzeuglenker neben der Schadensregulierung auch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

