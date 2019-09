Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Rudolstadt (ots)

Am Freitag um 13:35 Uhr befuhr ein 83-jähriger Dacia-Fahrer die Keilhauer Straße und beabsichtigte auf die Schaalaer Chaussee aufzufahren. Trotz des Verkehrszeichens "Vorfahrt beachten" fuhr dieser in den Einmündungsbereich ein, ohne den vorfahrtsberechtigten Hyundai-Fahrer gewähren zu lassen. In der Folge kam es zur Kollision zwischen beide Fahrzeuge, der entstandene Sachschaden wird auf zirka 14.000 Euro geschätzt.

