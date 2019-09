Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Fahrradfahrer kollidiert und weitergefahren

Saalfeld (ots)

Freitag gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Langenschader Straße in Saalfeld ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren zwei Radfahrer hintereinander die Langenschader Straße stadteinwärts und überholten ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug, als plötzlich nachfolgend ein schwarzer Pkw Mercedes mit Saalfelder Kreiskenner kam und den hinteren der beiden Radfahrer seitlich touchierte. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich. Der Fahrer des Pkw´s stoppte kurz sein Fahrzeug, fuhr dann aber ohne sich um den Verletzten zu kümmern weiter.

In diesem Zusammenhang sucht die Saalfelder Polizei Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder zum Verursacherfahrzeug geben können. Hinweise werden unter Telefon 03671 560 entgegen genommen.

