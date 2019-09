Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit zu viel Alkohol und Auto unterwegs

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag fiel einer Polizeistreife ein PKW-Fahrer in Föritztal auf. Er wurde einer Kontrolle unterzogen und festgestellt, dass dieser auf Grund seines Alkoholkonsums nicht mehr hätte fahren dürfen. Somit wurde die Fahrt an dieser Stelle beendet. Nun hat der Fahrer anstatt seines Fühererschein, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

