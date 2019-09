Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Neustadt an der Orla (ots)

Am 08.09.2019 erhielt die PI Saale-Orla gegen 0:38 Uhr durch einen aufmerksamen Bürger telefonisch die Information, dass in Neustadt/Orla in der Karl-Liebknecht Straße 4 eine dunkel-gekleidete Person auf dem Anwesen herumschleicht und auffällig an den Türen der angrenzenden Garagen- sowie Kellerräume rüttelt. Dann verlor der Anrufer den Verdächtigen aus den Augen, nach dem dieser das mitgeführte Fahrrad in einem Schuppen versteckte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen nach kurzer Zeit am Ereignisort ein. Im weiteren Verlauf wurde bei der Absuche eine männliche Person, der polizeibekannte Beschuldigte (deutsch, 38), gestellt und vorläufig festgenommen. Dieser hatte noch das Einbruchswerkzeug in der Hand. Nach bisherigem Ermittlungsstand, hatte der Beschuldigte ein Kellerfenster ausgehebelt und war dadurch in den Keller gelangt. Ob und in welcher Höhe Diebesgut entwendet wurde ist Teil der laufenden Ermittlungen. Das vom Beschuldigten mitgeführte Fahrrad wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt, da der Anfangsverdacht bestand, dass dieses aus einer früheren Diebstahlshandlung stammt. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten wurden zudem Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls und insbesondere Anwohner, deren Kellerabteile angegriffen wurden, werden gebeten, sich bei der PI Saale-Orla zu melden.

