Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Mann und Frau

Pößneck (ots)

Am 07.09.2019 ereignete sich in Pößneck, an der Kreuzung Jahnstraße/Friedrich-Engel-Straße, gegen 21:30 Uhr ein Körperverletzungsdelikt. Nach bisherigem Ermittlungsstand liefen zunächst zwei männliche Personen, von denen einer der Beschuldigte (männlich, syrisch, 29) ist, vom Stadtzentrum aus über die Molkereibrücke. In der weiteren Folge kam es zwischen dem Beschuldigten und einer Anwohnerin (deutsch, 31) zu einem verbalen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung über ging. Ein weiterer Anwohner (männlich, deutsch, 31) mischte sich in diesen Streit ein.

Die jeweiligen Tatbeteiligungen und die beteiligten Personen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da sich der Beschuldigte renitent gegenüber den eingesetzten Kräften verhielt, wurde er durch die Polizeibeamten der PI Saale-Orla in Unterbindungsgewahrsam genommen. Die Beamten der PI Saale-Orla wurden vor Ort durch Kräfte des Inspektionsdienstes Saalfeld und der Bundespolizei unterstützt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Saale-Orla zu melden.

