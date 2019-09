Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pößneck

Feuerwehreinsatz nach Brandmeldung

Saalfeld (ots)

Am Samstag gegen 00:45 uhr kam die Feuerwehr Pößneck zum Einsatz. Hintergrund war die Meldung einer besorgten Bürgerin, welche in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Engels-Straße ein helles Flackern bemerkte. Durch die Feuerwehr wurde schließlich die betreffende Wohnung notgeöffnet. Vorgefunden wurde jedoch glücklicherweise nur ein laufender Fernseher sowie die eingeschaltete Deckenbeleuchtung, was in Verbindung tatsächlich den Anschein eines Entstehungsbrandes hatte. Licht und Fernseher wurden abgestellt und die Wohnungstür wieder verschlossen. Der/Die Wohnungsinhaber waren nicht zugegen.

