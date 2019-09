Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pößneck

3 Verletzte bei einer Körperverletzung

Saalfeld (ots)

Am Samstag gegen 01:55 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Gerberstraße in Pößneck informiert. Ersten Ermittlungen zu Folge befand sich eine größere Personengruppe auf dem Nachhauseweg, als man in der Gerberstraße auf 3 Personen traf. Einer der Drei schrie sogleich lautstark und ging mit einem weiteren Mann auf die Personengruppe los. In der Folge warf Einer der zwei Angreifer einen Müllkübel in die Personengruppe und ging auf einen 33 Jährigen (d,m) los und schlug diesem mehrfach ins Gesicht, bis dieser zu Boden ging. Hier trat der Mann noch gegen dessen Oberkörper. Aus der größeren Personengruppe heraus wurde versucht, die Täter abzuhalten und dem/den Geschädigten zu helfen. Dies gelang jedoch nur kurzzeitig, denn einer der Angreifer ging dann auch noch auf zwei Helfer los und schlug auf diese ein. Ein 49 Jähriger (m, d) erlitt eine Platzwunde auf dem Kopf und Schürfwunden im Gesicht. Ein 26 Jähriger (d, m) erlitt offene Schürfwunden im Gesicht. Bei Eintreffen der Poliezi hatten der/die Tater die Flucht ergriffen, konnten jedoch im weiteren Verlauf ermittlet werden. Bei den Angreifern handelt es sich um einen 42 und einen 33-jährigen Rumänen. Die Verletzungen der Geschädigten wurden im Krankenhaus behandelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter 03663-4310.

