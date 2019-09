Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bezug zu Nr. 3782012 - 55-Jähriger aus Schleiz vermisst

Saalfeld (ots)

Der am Donnerstag, dem 05.09.2019, vermisst gemeldete 55-jährige Klaus Detlef Schubert aus Schleiz konnte am 06.09.2019 nach Einsatz eines Polizeihubschraubers wohlauf im Gewerbegebiet Wolfsgalgen in Schleiz festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell