Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Triptis (ots)

Unbekannte Täter betraten am 05.09.2019 das Grundstück des Geschädigten, welches sich in der Kleingartenanlage in Triptis, Tömmelsdorfer Straße, befindet. Dort schlugen sie eine Scheibe des auf dem Grundstück befindlichen Bungalows ein. Des Weiteren wurde die Tür der Werkstatt eingetreten. Durch die unbekannten Täter wurden die Räumlichkeiten betreten. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz zu wenden.

